20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي

كتب - محمد اللاهوني

أعلن المدير الفني مختار مختار عن قائمة فريق الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي التي ستقام غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز

لكرة القدم.

وضمت قائمة الإنتاج كلا من:

" عامر عامر ، أحمد يحيي ، محمود البدري ، محمد عادل ، أحمد شديد قناوي ، أحمد رؤوف ،

محمود كابونجا ، عبد الرحمن فاروق ، أحمد مجدي ، حماده ناصر ، علاء سلامة ، موسي دياورا ، غنام محمد ، محمد حسين عضل ، عبد الرحمن بودي ، مصطفى الجمل ، جيمس تيدي ، وهاب أنان ، محمود حماده ومحمد مسعد ".