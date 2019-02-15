رياضة | أشرف السيد مدير فنياً لفريق طهطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف السيد مدير فنياً لفريق طهطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى طهطا بقيادة عادل حلمي، تعيين اشرف السيد لاعب الإسماعيلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني، خلفاً لأسامه البلم الذي رحل من منصبة بسبب تراجع النتائج.

ويعد السيد مدرب سابق لأندية شباب اتحاد الشرطة، وبدر، وقنا، والمطرية، ومركز شباب تلا.

ومن المقرر أن يقود المدير الفني الجديد تدريبات الفريق السوهاجي يوم الأحد المقبل، استعداد للمباراة النصر للتعدين خارج طهطا، التي ستقام الخميس القادم في الجولة 19 للمجموعه الاولى للقسم الثاني

وقال هيثم جمعه عضو مجلس اداره نادي طهطا في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" أن الجهاز المعاون يضم مدرب عام ثابت اسماعيل، ومدرب مساعد علي فتحي، ومدير الكره عادل حسين ومدير اداري حسن الفوي، ورضوان بل مدرب لحراس المرمي بالاضافه الي اسامه الجزيري للعلاج الطبيعي.

الجدير بالذكر أن فريق طهطا يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، ودخل مسؤولو النادي الطهطاوي في مفاوضات مؤخراً مع طارق السيد لاعب الزمالك ومصر الأسبق، قبل الإستقرار على أشرف السيد.