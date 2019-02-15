انت الان تتابع بعد العثور على الجثة.. وصول جسد سالا إلى الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

وصل جسد الأرجنتيني إيميليانو سالا، مهاجم فريق نانت الفرنسي السابق إلى الأراضي الأرجنتينية، تمهيدًا لدفنه في مسقط رأسه، بعد التعرف على جثته مطلع الشهر الجاري، بين حطام الطائرة التي سقطت به في بحر المانش، بعد مرور ما يقرب من 19 يومًا على سقوط الطائرة، التي كانت تقل اللاعب المنتقل إلى فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والطيار الخاص بها، في القنال الإنجليزي، ونقلت الجثة إلى ميناء بورتلاند، قبل أن تحول إلى الطب الشرعي بأحد المستشفيات، بعد انتشالها باستخدام مركبة يتم التحكم فيها عن بعد، في ظل ظروف عصيبة صاحبت العملية.

وأكدت شبكة بي بي سي، أن جسد سالا وصل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد ظهر اليوم الجمعة، وسيتم نقله إلى مدينة سانتا في مسقط رأسه، التي تبعد مسافة 538 كيلومترًا عن العاصمة الأرجنتينية. وأضاف موقع "بي بي سي"، أن نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي وكين شو المدير التنفيذي للنادي الويلزي سيكونا