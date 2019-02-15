انت الان تتابع بقيادة ميدو.. سقوط الوحدة في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

تعرَّض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، لخسارةٍ أمام نظيره الشباب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتلقى ميدو الخسارة الثالثة مع فريقه، ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه، لويز أنطونيو. بهذه النتيجة توقَّف رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري السعودي، بينما رفع الشباب رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث.

وشارك في المباراة الحارس المصري محمد عواد مع فريق الوحدة، بينما استمر غياب كابونجو كاسونجو المعار من الزمالك عن المشاركة بسبب الإصابة، ولعب الشباب ناقصًا منذ الدقيقة 27 في الشوط الأول، وذلك بعد طرد سيباستياو دي فريتاس، لكن الوحدة لم يستغل النقص العددي. هدف الشباب جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا