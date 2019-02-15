انت الان تتابع قبل ودية نيجيريا.. لهيطة يطالب بإصلاح ملعب «كيشي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

طلب مسؤولو منتخب مصر، من الجانب النيجيري ضرورة إصلاح أرضية ملعب ستيفان كيشي الذي من المنتظر أن يستضيف ودية الفراعنة مع منتخب نيجيريا المقرر إقامتها يوم 26 مارس المقبل وفقًا لطلبات خافيير أجيري، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني. وأبدى إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عدم رضاه عن مستوى أرضية الملعب، ووصفها بالسيئة خلال حديثه مع الجانب النيجيري، وطلب ضرورة إصلاحها قبل موعد ودية المنتخبين. وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إقامة تدريبين لمنتخب مصر في نيجيريا حال خوض لقاء النيجر في ختام تصفيات أمم إفريقيا يوم 23 مارس.

وفي حالة إقامة لقاء المنتخب الوطني يوم 24 من الشهر المقبل فإن المنتخب سيخوض تدريبًا واحدًا، على أن يكون في ملعب المباراة الودية. وتقدم المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، بتقرير مفصل للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني عن الزيارة التفقدية