انت الان تتابع المقاولون يدخل المربع الذهبي بعد الفوز على الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لطريق الانتصارات، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم أحمد علي، ثم أضاف محمد طلعت الهدف الثاني لذئاب الجبل، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة ويرتقي للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفريق العسكري عند 25 نقطة في المركز الثامن.

سيطر فريق المقاولون العرب على مجريات الأمور، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء، لصالح ذئاب الجبل، بعد إعاقة محمد مجلي من محمد أبو المجد داخل منطقة الجزاء، نفذها أحمد علي بنجاح في منتصف المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية النصف الأول من اللقاء،