اعتداء مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد على مدرب الرائد

الخليج 365 - متابعات

قال رئيس نادي الرائد فهد المطوع إن أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد، تهجم على مدرّب نادي الرائد بالضرب والاعتداء، والأخير رفض التنازل والموضوع وصل للشرطة.

وأضاف المطوع أن أمن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة تسلم أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد للشرطة بعد اعتدائه بالضرب على مدرب نادي الرائد، الذي رفض التنازل.