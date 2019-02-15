شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق طلائع الجيش، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز المصري.

أحرز أحمد على هدف التقدم للمقاولون في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، وأضاف محمد طلعت الهدف الثاني في الدقيقة 67.

كان المقاولون قد فشل في الفوز خلال آخر 5 جولات، وتحديدا منذ الفوز على الاتحاد السكندري يوم 21 ديسمبر الماضي.

ورفع المقاولون بقيادة مديره الفني عماد النحاس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الطلائع مع مدربه البلجيكي لوك إيميل عند 25 نقطة في المركز الثامن.