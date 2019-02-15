شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق، بحضور إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، القائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والدوري العام وكأس مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد رئيس الزمالك أن أداء الفريق خلال مباراتي جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري في بطولة الكونفيدرالية، سيطر عليه حالة من الاستهتار والتراخي وإهدار العديد من الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بالمباراتين، وتصدر قمة المجموعة من بداية المشوار.

وأشار إلى أن الكل يرشح الزمالك للتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية، في ظل ما يمتلكه من لاعبين على أعلى مستوى، موضحًا أن إمكانياتهم تؤهلهم لتحقيق بطولة دوري الأبطال الأفريقي في حالة المشاركة بها.

وأكد رئيس الزمالك أن الزمالك قادر على التتويج بطولة الدوري العام، وكأس مصر، والكونفيدرالية، بشرط الأداء الرجولي والقتالي والإصرار على الفوز والمكسب، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج خلال المرحلة المقبلة لـ11 لاعبا مقاتلا داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح أن فرصة الفريق للصعود لدور الـ8 في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كبيرة جدا، في ظل وجود 4 مباريات مقبلة، وفي حالة الفوز بها سوف يتربع الفريق على قمة المجموعة.

وانتقد رئيس الزمالك حالة الرعونة والاستهتار وغياب اللعب الجماعي التي ظهرت على بعض لاعبي الفريق خلال مباراتي جومارهيا ونصر حسين داي، والتي كانت السبب في خسارة 5 نقاط كانت في متناول الأيدي، مؤكدا أن كرة القدم لعبة جماعية، وعلى الجميع التعاون داخل المستطيل الأخضر.

وأكد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال، التهاون أو التقصير في أي مباراة، خاصة أن الإدارة حريصة على تلبية كافة الطلبات وصرف المكافآت والمستحقات المالية للاعبين بشكل منتظم، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم من أجل التتويج بمختلف البطولات.

وطلب رئيس الزمالك من لاعبي الفريق خوض جميع اللقاءات المقبلة سواء في بطولة الدوري أو الكونفيدرالية، بروح قتالية عالية وأن يكون لديهم إصرار على الفوز وحصد النقاط الثلاث مهما كان المنافس، لأنهم أفضل عناصر في مصر وأفريقيا ويمتلكون إمكانيات تفوق منافسيهم بمراحل كبيرة.

وطلب من لاعبي الفريق التركيز في مباراتى إنبي وطلائع الجيش المقبلتين ببطولة الدوري، من أجل الفوز وحصد النقاط للحفاظ على فارق النقاط مع بيراميدز والأهلي، مشيرا إلى أن فوزهم بجميع المباريات يمنحهم المزيدة من الثقة ويصيب منافسيهم بحالة من الاحباط.