طولان: مباراة الهلال صعبة.. وستكون خططية في المقام الأول

قال حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن مواجهة فريقه مع نظيره الهلال السعودي، صعبة وستكون خططية في المقام الأول.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي في السادسة والنصف مساء يوم غد السبت ضمن منافسات درو الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال طولان – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة – “نعلم أننا سنلعب مباراة صعبة وأنا متأكد من ظهورنا بأفضل ما لدينا وهذا ما سنفعله في مباراة الغد”، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة لفريقه وأنها ستكون خططية في المقام الأول، مشيرا إلى أنه درس نقاط الضعف والقوة في الفريق المنافس.

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري:”علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجاوز المباراة بنتيجة إيجابية وسنكون جاهزون بشكل جيد للقاء”، معربًا عن ثقته التامة في إمكانيات لاعبيه وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

ومن جانبه، قال زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال السعودى إن خط هجوم نادي الاتحاد السكندري هو أهم ما يميز الفريق، مشيرًا إلى أن نتائج الاتحاد في بطولة “كأس زايد” جيدة وهو أمر يجعلنا نحترم المنافس.

وأتم طولان حديثه بالإشارة إلى أن الهلال يعاني من إصابات وغيابات، ولكن اعتقد أن المجموعة التي ستخوض المباراة لديها القدرة علي تحقيق الفوز.

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