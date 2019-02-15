الاتحاد يخطف نقطة ثمينة من الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم الاتحاد الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخطف نقطة ثمينة من مضيفه الرائد، بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم الرائد مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة عن طريق عبدالله المقرن، فيما عادل للاتحاد، عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+1).

وقبل أن يدرك الاتحاد التعادل، أضاع الرائد فرصتي انفراد تام بالحارس فواز القرني، نتيجة نجاح القرني في التعامل مع الكرتين وإفسادهما.

ورفع الرائد رصيده إلى 24 نقطة، في المركز العاشر، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة وبقي في مركزه السابق، الـ15 قبل الأخير.