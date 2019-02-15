شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 البرغوث على رأس قائمة برشلونة للقاء بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي تدريباته مع برشلونة اليوم استعدادا للقاء بلد الوليد غدا السبت فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

ميسي على رأس قائمة برشلونة أمام بلد الوليد



تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على رأس قائمة برشلونة فى اللقاء أمام ضيفه بلد الوليد، والمقرر له غدا السبت على ملعب "كامب نو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وجاء ميسى على رأس القائمة بعد أن دارت الشكوك حول مشاركته فى ظل رغبة الممدير الفنى ارنستو فالفيردى اراحته قبل مواجهة ليون الفرنسى يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا

ويحتل البارسا صدارة الليجا برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الثانى.

وإختار أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 18 لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة بلد الوليد.

ويغيب عن الفريق الحارس سيليسين والبرازيلى آرثر للإصابة.

حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - سيرجى روبرتو - فيرمايلن - البا

الوسط: راكيتيتش - كوتينيو - فيدال - الينيا - بوسكيتش

الهجوم: ميسى - لويس سواريز - مالكوم - برينس-بواتينج - ديمبلي



قائمة برشلونة

زي النهاردة ميسي يوقع أول عقد له مع برشلونة



في مثل هذا اليوم من عام 2002 وقع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أول عقد له مع برشلونة الإسباني، لتصبح هذه الصفقة من أعظم الصفقات في تاريخ النادي مع أفضل لاعب بالتاريخ.

وحصل ميسي على العديد من الجوائز الفردية فى تاريخه، أبرزها الحصول على لقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم 5 مرات، بالإضافة إلى احرازه العديد من البطولات مع البارسا، كما يعد ميسي الهداف التاريخى لليجا الإسبانية.



بطاقة ميسي الاولى مع برشلونة

ميسى يحقق العديد من الأرقام القياسية فى مثل هذا اليوم



في مثل هذا اليوم من عام 2015 حقق النجم ليونيل ميسى العديد من الأرقام القياسية المميزة مع برشلونة.

وصل ميسى للمشاركة فى المباراة رقم 300 له مع برشلونة، كما أصبح فى ذلك اليوم أكثر لاعب صناعة للاهداف فى تاريخ الليجا، وسجل فى هذا اليوم ثلاثية "هاتريك" فى مرمى ليفانتى فى الدورى الإسبانى.