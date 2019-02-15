شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت 3 مباريات اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 فى الدوري المصري وشهدت جميعها تسجيل أهدافا حيث واجه المقاولون العرب طلائع الجيش وواجه بتروجت نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري.

وواصل الزمالك تربعه على جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة جمعهما من 19 لقاء بينما حل بيراميدز ثانيا برصيد 45 نقطة وجاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

فيديو.. المقاولون خامس الدوري بعد الفوز على الطلائع بهدفين .

نجح المقاولون العرب في الفوز علي نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي المقاولون العرب ، أحمد على عبر ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الاول ومحمد طلعت في الدقيقة 68 .

وبهذه النتيجة يصعد المقاولون العرب الي المركز الخامس برصيد 31 نقطة ، بينما استمر طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 25 نقطة

شهد الشوط الأول، عدد قليل من الهجمات على مرمي الفريقين حيث حاول لاعبي الفريقين في فرض سيطرتهم علي منطقة وسط الملعب ، ولكن دون اي ايجابية علي مرمي الفريقين ، وقبل نهاية الشوط الاول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاولون نجح أحمد علي في استغلالها وتسجيل الهدف الأول لفريقه، ليرفع رصيده إلى الهدف العاشر هذا الموسم ويحتل وصافة هدافى الدوري بالتساوى مع حسام باولو، خلف محمود علاء صاحب الصدارة بـ12 هدفا.

وفي الشوط الثاني ، حاول طلائع الجيش ادراك هدف التعادل من خلال الضغط علي دفاعات المقاولون العرب ولكن نجح محمود ابو السعود حارس ذئاب الجبل في التصدي للهجمات الخطيرة ، وفي هجمة مرتدة نجح محمد طلعت لاعب المقاولون في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 68 ، لتستمر المباراة بنفس النتيجة .

وجاء تشكيل طلائع الجيش ، كالتالي في حراسة المرمي : محمد بسام ، خط الدفاع : عاصم صلاح - احمد سامي - علي الفيل - ابو المجد بوشا، خط الوسط : أحمد سمير - فرانك ستيفن – كابوريا، خط الهجوم : كريم طارق - مصطفي محمد – عموري.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي.. محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وحسن الشامي ومحمد سوسته ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد ومحمد طلعت وأحمد على كامل.

فيديو.. بتروجت فى قاع الدوري بعد التعادل أمام الحدود 2-2

انتهت أحداث مباراة حرس الحود و بتروجت بالتعادل الإيجابى 2 / 2 فى اللقاء الذى أقيم، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، بهذا يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 25 فى المركز التاسع ، ويرتفع رصيد بتروجت للنقطة 19 محتلاً المركز الـ18 و الأخير فى جدول الدوري.

أحرز هدفي حرس الحدود محمد الشبيني و ادو موسيس فى الدقائق 37 و 48 بينما أحرز شكرى نجيب هدفي بتروجت من ضربة جزاء فى الدقائق 31 و 52.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هجوميا من قبل الفريقين ثم انتقلت السيطرة للاعبي بتروجت ووصل لاعبيه أكثر من مرة لمرمى حرس الحدود لكن دون إستغلال من المهاجمين للفرص و التسديدات التى أتيحت لهم.

وفى الدقيقة 29 يتعرض أحمد عفيفي لعرقلة من حارس مرمى الحدود أحمد السعدني يحتسبها الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكرى نجيب معلنا عن الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 30.

بعدها يحتسب الحكم المساعد ضربة جزاء لصالح حرس الحدود فى الدقيقة 36 يتصدي لها محمد الشبيني معلنا عن هدف التعادل .

الشوط الثانى

يبدأ اللقاء هجومياً من الفريقين لينجح ونجح النيجيري إدو موسيس مهاجم حرس الحدود فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى بتروجت ، فى الدقيقة 48 ، ولم تستمر سعادة حرس الحود لفترة كبيرة ، ليحتسب الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكري نجيب معلنا عن الهدف الثانى له و التعادل لفريقه ، لتسكن الشباك ، ويعتقد الجميع أنها خارج المرمى ولكن تثبت الإعادة أن " الشبكة مقطوعة" فى واقعة طريفة جديدة فى الدورى المصري.

يستمر اللقاء على هجومياً ويبحث كل فريق عن إحراز هدف الفوز وتشهد الدقائق الـ10 الأخيرة سخونة بين الفريقين وهجمة هنا و هجمة هناك لكن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 / 2.