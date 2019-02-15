الشباب ينتزع المركز الثالث والاتحاد ينجو من الخسارة أمام الرائد

اسماء السيد - انتزع الشباب المركز الثالث بفوزه الثمين على ضيفه الوحدة 1-صفر الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين الشباب بفوزه إلى لاعب وسطه البرازيلي لويز أنطونيو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وحقق الشباب فوزه رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 27 إثر طرد مهاجمه البرازيلي سيباستياو دي فريتاس.

وضرب الشباب عصفورين بحجر واحد حيث وضع حدا لنتائجه المخيبة في المباريات الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز (تعادلان وخسارة) واستغل خسارة الأهلي أمام مضيفه النصر 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة لنتزع منه المركز الثالث.

ورفع الشباب رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي الذي تراجع إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.

وفي مباراة ثانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، أنقذ البديل عبد الرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من الخسارة أمام مضيفه الرائد بتسجيله هدف التعادل في الوقت بدل لاضائع.

وبكر الرائد بالتسجيل عبر عبدالله المقرن في الدقيقة السابعة، وأدرك الغامدي التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل لاضائع.

ورفع الرائد رصيده إلى 24 نقطة وانفرد بالمركز العاشر، فما رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة وبقي في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

ملخص مباراة الشباب والوحدة: