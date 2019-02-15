مشاركة "المصاب" ديفيس بمباراة كل النجوم متوقفة على مدى تجاوبه مع العلاج

اسماء السيد - أكدت وسائل الاعلام الاميركية الجمعة أن لاعب ارتكاز فريق نيو أورليانز بيليكانز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنطوني ديفيس الذي تعرض لاصابة في الكتف امام أوكلاهوما سيتي ثاندر الخميس سيتوجه الى تشارلوت حيث تقام مباراة كل النجوم الاحد ويقرر حينها ما اذا كان بامكانه خوض اللقاء الذي يجمع أفضل اللاعبين في الدوري.

وبحسب قناة "إي أس بي أن" الاميركية وموقع "ياهو سبورتس" أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي مساء الخميس ان ديفيس يعاني من ورم دموي عضلي في كتفة الايسر.

وأفاد مصدر مقرب من لاعب نيو أورليانز أن "الامر ليس خطيرا"، مضيفا ان جيمس سيسافر الى تشارلوت (كارولاينا الشمالية) حيث سيتلقى العلاج خلال اليومين القادمين.

وسيتخذ ديفيس (25 عاما) قرار مشاركته في مباراة كل النجوم من عدمه بناء لمدى استجابته مع العلاج.

وكان ديفيس خرج من مباراة فريقه أمام أوكلاهوما سيتي وهو يشكو من آلام في الكتف الأيسر، ولم يعد صاحب 14 نقطة في 16 دقيقة بعد الاستراحة.

وسرعان ما غادر ديفيس صالة "سموثي كينغ سنتر" برفقة وكيل أعماله ريتش بول الامر الذي لم يرق لأنصار الفريق الذين اعتبروا أن الإصابة "دبلوماسية" ولم يعودوا يثقون باللاعب بعد أن عبر عن رغبته بترك ناديه والانضمام الى ليبرون جيمس في لوس أنجليس ليكرز.

واختير ديفيس للمرة السادسة في مسيرته لخوض مباراة كل النجوم، حيث من المفترض أن يلعب ضمن فريق "الملك" جيمس ضد فريق ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.