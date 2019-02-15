هاليب بصعوبة إلى نهائي دورة الدوحة وكيربر تفشل في اللحاق بها

اسماء السيد - بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى بصعوبة المباراة النهائية لدورة الدوحة الدولية بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة 6-3 و4-6 و6-3 الجمعة في نصف النهائي.

وفشلت الألمانية أنجيليك كيربر الثالثة في اللحاق بهاليب إلى النهائي بخسارتها أمام البلجيكية إليز مرتنز 4-6 و6-2 و1-6.

في المباراة الأولى، كسبت هاليب 5 أشواط متتالية في المجموعة الثالثة الحاسمة محولة تخلفها 1-4 إلى فوز 6-4 وحسمت المباراة في صالحها في ساعتين و8 دقائق.

ووصفت هاليب المصنفة ثالثة عالميا فوزها الدراماتيكي بـ "لا يصدق".

وأضافت "لم أستسلم، لقد وعدت نفسي بأنني لن أستسلم أمامها مرة أخرى لأنني خسرت مباراتين سيئتين للغاية".

وتابعت "لعبت بشكل رائع. كانت تتحرك بطريقة جيدة جدا، كانت تضرب الكرات بقوة، لم تهدر كرات كثيرة"، موضحة "بالتالي قدمنا مستوى عاليا جدا في كرة المضرب اليوم، وأنا فخورة بفوزي عليها".

وكان فوز هاليب اليوم الأول منذ 2017 على سفيتولينا المصنفة سابعة عالميا.

وهو الفوز الثالث لهاليب في 7 مواجهات لسفيتولينا، والأول بعد 3 هزائم متتالية في نصف نهائي دورة تورونتو الكندية عام 2017 والدور الأول لبطولة الماسترز الختامية في سنغافورة في العام ذاته ونهائي دورة روما العام الماضي عندما خسرت نهائي الدورة الإيطالية للمرة الثانية أمام الأوكرانية بعد الأولى عام 2017 في ثاني مواجهة بينهما.

وحسمت هاليب المواجهة الأولى أمام سفيتولينا في الدور الأول لدورة صوفيا عام 2013، وأطاحت بالأوكرانية للمرة الثانية في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2017.

وتلتقي هاليب في النهائي الـ34 في مسيرتها الاحترافية مع مرتنز التي حرمت كيربر من بلوغ نهائي الدورة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2014 عندما خسرت أمام هاليب.

وهي المباراة الأولى بين مرتنز وكيربر وحسمتها البلجيكية في صالحها في ساعة و46 دقيقة وبلغت النهائي السادس في مسيرتها الاحترافية المتوجة بأربعة ألقاب في هوبارت الاسترالية (2017 و2018) ولوغانو السويسرية والرباط (2018)، مقابل خسارتها نهائي دورة اسطنبول عام 2017.

وستخوض مرتنز أيضا مباراتها الأولى أمام هاليب الساعية للقب التاسع عشر في مسيرتها الاحترافية.

وهي ثاني لاعبة بين المصنفات العشر الأوليات تطيح بها مرتنز في دورة الدوحة، بعدما كانت تغلبت على الهولندية كيكي برتنز في ربع النهائي الخميس.

وشهدت الدوحة انسحاب عدد من اللاعبات على خلفية الإصابة أو التعب، أبرزهن التشيكية كارولينا بليسكوفا والدنماركية كارولاين فوزنياكي والأسترالية أشلي بارتي والفرنسية كارولين غارسيا، إضافة للمصنفة أولى عالميا اليابانية ناومي أوساكا التي أعلنت انسحابها قبل انطلاق الدورة.