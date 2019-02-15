طائرة وطباخ للاعبي الزمالك قبل السفر لأنجولا

صدى البلد - منتصر الرفاعي - ملك موسى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق في رحلة أنجولا لخوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية والتي ستقام في الثالث من مارس المقبل.

يأتي هذا بسبب طول رحلة السفر التي تصل إلى 15 ساعة في حالة السفر على متن رحلة عادية، وفضل النادي توفير طائرة خاصة كي تستغرق الرحلة 7 ساعات فقط لأنجولا.

وفي نفس الوقت قرر مجلس الإدارة توفير طباخ خاص مع البعثة خلال فترة التواجد في أنجولا.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير...