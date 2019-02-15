تركي آل الشيخ يُطالب رئيس الهلال وبيراميدز تأجيل مباراتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، حسام البدري، رئيس ناديه ونظيره السعودي الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال تأجيل موعد مباراتهما الودية.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن إقامته مباراته الودية مع الهلال السعودي يوم 22 مارس المقبل.

وغرد تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء اليوم الجمعة، قائلاً:"أتمنى من أخي سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بالدوري المصري برصيد 45 نقطة بفاق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.