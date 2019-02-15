المقاولون يدخل المربع الذهبي بالدوري مؤقتًا بالفوز على الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق المقاولون العرب ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ22.

أحمد علي أحرز هدف المقاولون الأول في الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول من ضربة جزاء، وأضاف محمد طلعت هدف الذئاب الثاني في الدقيقة 67 من زمن أحداث الشوط الثاني.

فوز المقاولون هو الأول منذ خمس مباريات حيث كان آخر انتصار للذئاب أمام الاتحاد السكندري (2-1) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع 18، في المقابل واصل طلائع الجيش نتائجه السلبية للمباراة الرابعة على التوالي.

وكان آخر فوز للجيش في مسابقة الدوري أمام النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ18.

بهذا الفوز أصبح المقاولون العرب في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 31 نقطة متفوقًا على الثنائي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة بفارق الأهداف، في المقابل تلقى الجيش الخسارة التاسعة له في الدوري ليظل في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب سيخرج الأربعاء المقبل لملاقاة سموحة، بينما يواجه الجيش نظيره الزمالك في نفس اليوم ضمن الأسبوع الـ23.