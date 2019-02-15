محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل الخليج 365:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص طائرة خاصة لتقل فريق كرة القدم في رحلته إلى أنجولا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في الثالث من مارس المقبل.
ويأتي قرار الطائرة الخاصة بسبب طول رحلة السفر التي تستغرق 15 ساعة في حالة التحليق بطائرة ركاب عادية في خطوطها المُعتادة، بينما سيتقلص وقت الرحلة بطائرة خاصة إلى 7 ساعات فقط.
كما قرر مجلس الإدارة اصطحاب طباخ مع بعثة الفريق في أنجولا ليتولى عملية تغذية كل أفراد البعثة بدلاً من الاعتماد على أطعمة من الخارج.
وعلى جانب أخر اعتمد المجلس الأبيض قرار سفر اللاعب مصطفى فتحي إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بعد أن عانى من إصابة في الركبة مؤخراً.
فتحي كان قد سافر في الموسم الماضي إلى ألمانيا قبل أن يعود للملاعب مجدداً، لكن عادوته آلام الإصابة ليقرر الزمالك عرضه على المتخصصين في ألمانيا.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص طائرة خاصة لتقل فريق كرة القدم في رحلته إلى أنجولا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في الثالث من مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقرر.. طائرة خاصة لرحلة أنجولا.. وسفر فتحي لألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.