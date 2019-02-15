22 لاعبا في قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي في السابعة غداً السبت على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كل من :

عامر عامر وأحمد يحيى ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق واحمد مجدي وحماده ناصر وعلاء سلامة وموسي دياورا وغنام محمد ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن بودي ومصطفى الجمل وجيمس تيدي ووهاب أنان ومحمود حماده ومحمد مسعد”.

ويحتل الإنتاج الحربي، المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل في عشرة والخسارة في 4 لقاءات.