وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للبولينج

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الرجال والخامسة لمنتخبات السيدات للبولينج بالمركز الدولى للبولينج للقوات المسلحة بالقاهرة والمقامة فى الفترة من 14 حتى 22 فبراير الجاري بحضور اللواء أحمد نصر رئيس الاتحاد المصري والعربي للبولينج، ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.

ويتنافس في البطولة 70 لاعباً ولاعبة من 7 دول عربية تتمثل في "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات،

البحرين، عمان، العراق"، وتشهد البطولة منافسات للفردى والزوجى والثلاثي رجال والفرق للرجال والسيدات.

وبدأ حفل الافتتاح بطابور عرض للفرق المشاركة ومجموعة من العروض الفلكورية، وانطلقت عقب ذلك المباريات الافتتاحية على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بجميع اللاعبين والوفود المشاركين في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة بمصر، والتوفيق لكل المنتخبات المشاركة،

مشيراً إلى استضافة مصر للعديد من البطولات الدولية في مختلف الألعاب بفضل قدراتها التنظيمية، والبنية الإنشائية الرياضية التي تحتضن المنافسات.

وأعرب الوزير عن أمنياته للجنة المنظمة للبطولة بالخروج بها في أفضل صورة على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية والتنظيمية، مشيرا إلى سعى الاتحاد المصري للبولينج إلى نشر اللعبة وتطوير الأداء والمستوى الفنى للاعبين.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد المصري والعربي للبولينج الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حرصه لحضور افتتاح البطولة العربية للبولينج ، لافتاً إلى الدعم المستمر الذي يقدمه الوزير لجميع الاتحادات الرياضة.