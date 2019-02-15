تركي آل شيخ يطلب تأجيل ودية بيراميدز والهلال السعودي

تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز كتب- وليد خليل طلب تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي من الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال تأجيل المباراة الودية المقرر إقامتها بين الفريقين الشهر المقبل. ونشر ال الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : " ‏اتمنى من أخي سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : " ‏اتمنى من أخي سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس ناديبيراميدز لتأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم". وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن مواجهة الهلال وديا يوم ٢٢ مارس المقبل على ملعب استاد جماعة ال سعود وذلك خلال فترة التوقف الدولي التس ستكون من ١٩ لـ ٢٦ مارس.

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