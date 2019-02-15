وزير الرياضة يتفقد "باحة أبو الهول" المخصصة لقرعة كأس الأمم الافريقية

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تفقد صباح اليوم د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منطقة "باحة أبوالهول" بجوار مسرح الصوت الضوء بالاهرامات، والمحتمل إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية بها، والمقر إقامتها في شهر يونيو المقبل 2019.
وقال "صبحي" .. أن منطقة الاهرامات من المناطق المحدده من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والمحتمل إجراء قرعة البطولة عليها، حيث تعكس تلك المنطقة حضارة وتاريخ مصر الكبير والممتد عبر الزمان، مؤكدا أن مصر ستبهر العالم بتنظيم غير تقليدي يعبر عن إسمها وريادتها في افريقيا.
وأشار "صبحي ".. بأن هناك تواصل مستمر مع اللجنة المنظمة لمتابعة آخر الاستعدادات التنظيمية على جميع المستويات، مؤكد على أن د. مصطفىمدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، يعطى إهتمام كبيرا بهذا الحدث الهام والذي سيشاهده ما يقرب من 2.1 مليار من جميع أنحاء العالم عبر البث الفضائي، لافتا الي أن قدرات مصر التنظيمية ستجعل من هذه البطولة نموذجا يحتذى به عالميا في تنظيم البطولات الرياضية.
وفي سياقا متصل إلتقى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد عناني وزير الأثار حيث تناقشا حول الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الافريقية.
وقد أشارت وزيرة السياحة أن تلك البطولة
ومن جانبه أكد د.خالد عناني وزير الاثار بأنه سيكون هناك إستعدادت خاصة من قبل الوزارة لإستيعاب وفود المنتخبات المشاركة في البطولة، لافتا الي التعاون الكبير مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، ومعربا عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة والتي سيتم إستثمارها للترويج ودعم السياحة المصرية.
جاء ذلك على هامش مشاركة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.رانيا المشاط وزيرة السياحة ود. خالد عناني وزير الأثار، في النسخة الأولى من مارثون الاهرام الدولي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 3.500 الف متسابق يمثلون 70 دولة، وذلك بمسافة 10 كم في منطقة الاهرامات.
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