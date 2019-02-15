شاهد.. المقاولون يهزم طلائع الجيش بثنائية في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين بالمباراة التي جمعت بيتهما اليوم على ستاد المقاولون ضمن منافساتالجولة الـ 22 من ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
سجل هدفين المقاولون أحمد على ومحمد طلعت في الدقيقتين 48 و67.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 31 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد الطلائع عند 25 نقطة في المركز الثامن.
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