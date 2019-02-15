تشكيل يوفنتوس أمام فروسينوني .. كريستيانو رونالدو في الهجوم

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس كتب - محمد صبحي أعلن المدير الفني ماسيمليانو أليجري عن تشكيل يوفنتوس أمام فروزينوني، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إطارمواجهات الأسبوع 24 من الدوري الايطالي. أليانز ستاديوم (تورينو) في إطارمواجهات الأسبوع 24 من الدوري الايطالي. وجاء تشكيل اليوفي كالتالي: حراسة المرمى:تشيزني الدفاع: جواو كانسيلو – بونوتشي – كييليني – دي سكيجليو الوسط: بنتانكور – سامي خضيرة – ايمري كان الهجوم: ديبالا – رونالدو – ماندزوكيتش

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