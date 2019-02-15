رياضة | مدير أياكس يكشف مفاجأة بشأن مستقبل لويس سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أياكس يكشف مفاجأة بشأن مستقبل لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس الهولندي، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مؤكدًا أنه قد يعود إلى أمستردام خلال الفترة المقبلة.

وصرح "أوفرمارس"، أن لويس سواريز قد يعود إلي صفوف فريق أياكس الهولندي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ان باب النادي الهولندي دائمًا مفتوح له وتمني أن يوافق برشلونة على رحيله.

وعاد مدير أياكس وأكد أن تصريحاته عن عودة سواريز مجرد "مزحة" وقال: "لكن لو سواريز موافق على العودة لصفوف أياكس بالفعل سوف أذهب إلي برشلونة على الفور لإتمام الصفقة".

وكان سواريز قد لعب ضمن صفوف فريق أياكس بين 2007 وحتى 2011 قبل الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

من ناحية أخري أشاد "أوفرمارس" بتعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج لاعب أياكس، مؤكدًا أنه لاعب موهوب وسنه صغير وقد يصبح في المستقبل مثل تشافي وإنييستا.