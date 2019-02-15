رياضة | 6 مواجهات نارية في المجموعة الثالثة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات نارية في المجموعة الثالثة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف عصر السبت، مباريات الجولة الخامسة والعشرين، وقبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بالقسم الثالث.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة ستة مواجهات نارية خاصه في الصراع علي الهروب من شبح الهبوط بعد أن حسم فريق نادي بترول اسيوط القمة لصالحه وتاهل إلي دورة الترقي متصدرا للمجموعة فمن المقرر أن يلتقي

ويلتقي فريق مركز شباب الخارجة، صاحب المركز السابع، برصيد 31 نقطة، على ملعبه، أمام فريق شبان اسيوط، صاحب المركز الأخير، برصيد 11 نقطة، والذي هبط رسميا للقسم الرابع .

وعلي ملعب مركز شباب مطاي، يستضيف مركز شباب سمالوط صاحب المركز التاسع، برصيد 29 نقطة، نظيره فريق القوصية الخامس برصيد32 نقطة .

كما يستضيف نادي بترول اسيوط المتصدر برصيد 54 نقطة على ملعبه، فريق ملوي، صاحب المركز الثامن، برصيد 30 نقطة .

ويخوض فريق نادي ابوتيج صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة، مواجهة صعبة علي ملعبه أمام فريق نادي البداري صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة ويسعى ابوتيج الي تحقيق الفوز والخروج من منطقة الهبوط

ويخوض فريق نادي اسمنت اسيوط وصيف المجموعة برصيد 40 نقطة مواجهة قوية خارج ملعبه أمام فريق ناصر الفكرية صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة

وتختتم مباريات الجولة، يوم الاحد المقبل، بمباراة فريق مركز شباب القيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة مع فريق نادي بني مزار الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 33 نقطة في المباراة التي ستقام علي ملعب مركز شباب مطاي، وهي مباراة غاية في الأهمية خاصة لفريق القيس الذي يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ظل صراعه على الهروب من الهبوط

ويحصل فريق نادي منفلوط صاحب المركز الثاني عشر وقبل الأخير، برصيد 26 نقطة، وأحد المرشحين للهبوط للقسم الرابع، على راحة في هذه الجولة

ترتيب المجموعة الثالثة

1- بترول اسيوط. 54 نقطة

2- اسمنت اسيوط 40 نقطة

3- ناصر الفكرية. 35 نقطة

4-بني مزار. 33 نقطة

5- القوصية. 32 نقطة

6- البداري. 31 نقطة

7- مركز شباب الخارجة. 31 نقطة

8- ملوي. 30 نقطة

9-مركز شباب سمالوط. 29 نقطة

10-ابوتيج 27 نقطة

11- مركز شباب القيس. 27 نقطة

12- منفلوط. 26 نقطة

13- شبان اسيوط 11 نقطة