رياضة | قبل موقعة ليفربول.. التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ أمام أوجسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة ليفربول.. التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ أمام أوجسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ عن التشكيلة الرسمية لمواجهة أوجسبورج، فى الجولة الـ 22 للدورى الألمانى "البوندسليجا"، والتي تنطلق بعد قليل على ملعب "امبولس آرينا". وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - سولى - آلابا خط الوسط: تياجو - خاميس رودريجيز - جوريتسكا خط الهجوم: كومان - جنابرى - ليفاندوفسكى

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