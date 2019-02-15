رياضة | حصاد الجولة الـ 15 بالقسم الرابع في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الـ 15 بالقسم الرابع في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الجولة الـ 15 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الرابع بمنطقة الدقهلية حيث أقيمت 4 مباريات شهدوا فوز عزب أشمون خارج ملعبه على فريق القباب الصغرى بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. وتغلب ميت رومى على ضيفه شباب شها بنتيجة 4-3 بعد مباراة قوية من الفريقين والتى أقيمت على ملعب دكرنس . النصر تمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين عل حساب جزيرة القباب بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقى الجمالية وضيفه الشال والمنشية. وكان منية النصر قد حافظ على صدارته للمجموعة بعدما واصل انتصاراته بتغلبه على ميت سلسيل الأربعاء الماضى فى إفتتاحية الجولة بسداسية نظيفة حين انسحب بعدها فريق ميت سلسيل ولم يستكمل اللقاء . ترتيب فرق المجموعة الثانية : 1 منية النصر 39 نقطة 2 عزب أشمون 33 نقطة 3 الشال والمنشية 31 نقطة 4 شباب شها 28 نقطة 5 الجماليه 26 نقطة 6 ميت رومى 21 نقطة 7 ميت سلسيل 17 نقطة 8 النصر 12 نقطة 9 القباب الصغرى 7 نقطة 10 جزيرة القباب 2 نقطة

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