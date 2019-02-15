رياضة | فوز دقادوس وأجا والمعصرة وسماد طلخا بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز دقادوس وأجا والمعصرة وسماد طلخا بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة 17 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الرابع بالدقهلية عن تفوق دقادوس بهدف هلى حساب فريق طلخا ليبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب أجا والذى تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه شباب شاوه بنتيجة 3-1 . وتغلب سماد طلخا على بطرة بهدفين دون مقابل فيما حسم التعادل الايجابى نتيجة لقاء الستامونى وميت غمر وتمكن المعصرة من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب شباب ميت غمر . ترتيب المجموعة الأولى 1 – دقادوس 35 نقطة (يتبقى له 3 مباريات) 2 – شباب أجا 31 نقطة (يتبقى له 4 مباريات) 3 – شباب الستاموني 28 نقطة (يتبقي له 4 مباريات) 4 – ميت غمر 27 نقطة (يتبقى له 3 مباريات) 5 – سماد طلخا 25 نقطة (يتبقى له 4 مباريات) 6 – طلخا 20 نقطة 7 – شباب ميت غمر 20 نقطة 8 – شباب شاوة 19 نقطة 9 – شباب المعصرة 16 نقطة 10 – شباب بلقاس 14 نقطة 11- شباب بطره 10 نقاط

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