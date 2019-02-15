رياضة | 6 مباريات في ختام القسم الثالث بمجموعة الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات في ختام القسم الثالث بمجموعة الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات القسم الثالث المجموعه الثانية عشر، في الثانية والنصف من عصر السبت، حيث يلتقي فريق شيكو مع السنبلاوين صاحب المركز السادس برصيد ٣٥ نقطة فيما حصد فريق شيكو ٣٥ نقطه في المركز الخامس تحت قياده المدير الفني بلبل بيومي الذي استطاع من الفوز علي المنصورة في اخر مباراه وديه بثلاث أهداف مقابل هدف..

فيما يواجه فريق شباب الامير نظيره اتحاد نبروة الذي فقد حلم الصعود بعد خسارته من فريق عمال المنصورة في اخر مباراه له تحت قياده المدير الفني عادل صديق الفريق الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٤٥ نقطه خلفا لبداوي المتصدر برصيد ٥٠ نقطه فيما يحتل فريق شباب الامير المركز السابع في منطقه الامان برصيد ٣٢ نقطه.

ويواجه فريق شباب منيه سمنود نظيره عمال المنصورة، حيث منيه سمنود المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطه وفريق العمال بالمركز الحادي عشر برصيد ٢٢ نقطه.

ويلعب الجريح فريق ميجا سبورت مع شبان بداوي، حيث ضمن الأخير التأهل للترقي، برصيد ٥٠ نقطة بالمركز الأول، بينما يحتل ميجا المركز الثالث برصيد ٤٤نقطه..

ويواجه شباب السنبلاوين نظيره كهرباء طلخا الذي استطاع من الخروج من منطقه الخطر واحتلال المركز التاسع برصيد ٢٦نقطه فيما يدخل شباب السنبلاوين المباراه فاقدا للامال بعد احتلاله المركز الثاني عشر برصيد ١٨نقطه.

ويواجه فريق ديرب نجم فريق ابوكبير علي ملعب ديرب نجم بعدما احتفل جمهور فريق ديرب نجم ببقاءه في القسم الثالث، بعدما استطاع المدير الفني وليد اصلان الخروج من منطقه الخطورة بعد استلام القياده الفنيه في المركز الاخير برصيد نقطه ولكن الان يحتل المركز الثامن برصيد ٢٧ نقطه وفريق ابوكبير في المركز العاشر برصيد٢٣ نقطة.

ترتيب المجموعة الـ 12 :

1- بدواي 50 نقطه

2- نبروه 54نقطه

3- ميجا 44 نقطه

4- منيه سمنود 36 نقطه

5- شيكو 35

6- السنبلاوين 32 نقطه

7- شباب الامير 32 نقطه

8- ديرب نجم 27 نقطه

9- كهرباء طلخا 26 نقطه

10- ابو كبير 23 نقطه

11-عمال المنصوره 22 نقطه

12- شباب السنبلاوين 18نقطه

13- اتحاد السنبلاوين 13