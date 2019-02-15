رياضة | المقاولون العرب يهزم طلائع الجيش في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يهزم طلائع الجيش في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
تقدم أحمد علي للمقاولون من ركلة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف محمد طلعت الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 68 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب إلي 31 نقطة ويتقدم الي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ، بينما استمر طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
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