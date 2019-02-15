كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني اليوم في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم “الخليج 365” خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفروسينوني اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسيتاح مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني التي ستنطلق من أرضية ملعب أليانز، عبر قنواتبي إن سبورتس القطرية، وتحديداً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 4 بتعليق سوار الذهب. ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يحل فروسينوني في المركز الـ16. تشكيل يوفنتوس المتوقع | 4-3-3 فويتشيك تشيزني أليكس ساندرو – مارتن كاسيريس – دانييلي روجاني – ماتيا دي شيليو بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور كاريستيانو رونالدو – ماريو ماندجوكيتش – باولو ديبالا ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة

كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني اليوم في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.