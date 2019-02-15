اونلاين | (دقيقة بدقيقة).. بث مباشر مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ اليوم الجمعة 15-2-2019 (bein sport) | قبل موقعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (دقيقة بدقيقة).. بث مباشر مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ اليوم الجمعة 15-2-2019 (bein sport) | قبل موقعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

(دقيقة بدقيقة).. بث مباشر مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ اليوم الجمعة 15-2-2019 (bein sport) تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الألماني. (دقيقة بدقيقة).. بث مباشر مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ اليوم الجمعة 15-2-2019 (bein sport) ويمكن مشاهدة مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ، المقامة على استاد "إمبولس أرينا"، على قنوات "بي إن سبورتس"، يوم الجمعة 15 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء. (دقيقة بدقيقة).. بث مباشر مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ اليوم الجمعة 15-2-2019 (bein sport) ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، أما أوجسبورج يحتل المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

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