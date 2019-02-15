اونلاين | كورة اون لاين بث مباشر بايرن ميونخ| بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ اليوم| مشاهدة مباراة البايرن | لحظة بلحظة بايرن ميونخ

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كورة اون لاين بث مباشر بايرن ميونخ| بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ اليوم| مشاهدة مباراة البايرن | لحظة بلحظة بايرن ميونخ تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الألماني. كورة اون لاين بث مباشر بايرن ميونخ| بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ اليوم| مشاهدة مباراة البايرن | لحظة بلحظة بايرن ميونخ ويمكن مشاهدة مباراة أوجسبورج وبايرن ميونيخ، المقامة على استاد "إمبولس أرينا"، على قنوات "بي إن سبورتس"، يوم الجمعة 15 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء. كورة اون لاين بث مباشر بايرن ميونخ| بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ اليوم| مشاهدة مباراة البايرن | لحظة بلحظة بايرن ميونخ ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، أما أوجسبورج يحتل المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

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