اونلاين | (بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

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(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

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(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

القنوات الناقلة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي. يوفنتوس Vs فروسينوني. البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 24). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 . الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) . المعلق : سوار الذهب . نتيجة مباراة الذهاب : فروسينوني (0-2) يوفنتوس.

(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف

موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي. موعد المباراة : 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:30 مساءاً بتوقيت مصر . 9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:30 مساءاً بتوقيت العراق . 9:30 مساءاً بتوقيت السودان . 10:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:30 مساءاً بتوقيت تونس . 8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:30 مساءاً بتوقيت قطر. 7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

(بث مباشر) مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر بتاريخ 15-02-2019 الدوري الايطالي كل حصري | يلا شوت | اون لايف | كورة لايف



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