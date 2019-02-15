اونلاين | مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر .. البث المباشر متاح عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر .. البث المباشر متاح عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم اليوم السبت، خدمة البث المباشر لمشاهدة بث مباشر لمباراة مباراة برشلونة وبلد الوليد، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني. ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد، التي تقام على ملعب "الكامب نو"، على قنوات "بي إن سبورتس"، السبت 16 فبراير الجاري، الساعة 9:45 مساء. ويسعى برشلونة للفوز، لعودة الانتصارات بعد غياب آخر ثلاث مباريات. سيتم وضع البث قبل بدأ المباراة

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