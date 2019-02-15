شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير إنتر ميلان تفتح النار على زوجة «إيكاردى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن جماهير نادى إنتر ميلان هاجمت بشدة على مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، واندا تارا، زوجة ووكيلة اللاعب الأرجنتينى ماورو إيكاردى، بسبب أزماته الأخيرة مع «النيراتزورى». وأضافت أن جماهير إنتر ميلان طالبت اللاعب بالبحث عن وكيل آخر، أو الرحيل عن النادى بسبب خروج واندا تارا فى الوسائل الإعلامية والحديث عن أزمة إيكاردى وقرب رحيله عن النادى.

فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية عن حيل الأرجنتينى ماورو إيكاردى للانتقال إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعانى إيكاردى من صراعات شديدة فى الفترة الأخيرة مع إدارة «النيراتزورى»، بعدما رفض تجديد عقده مع النادى، قبل تجريده من شارة قيادة الفريق. ووفقًا لما ذكره موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن واندا تارا، زوجة إيكاردى ووكيلة أعماله، تبحث عن افتعال مشكلة جديدة مع إنتر ميلان، واختلاق سبب مقنع لرحيله عن النادى. وأضاف أن هناك اتفاقاً بين إيكاردى ويوفنتوس للانتقال إليه فى الصيف المقبل، حال حدوث مشاكل مع إدارة النيراتزورى. وأوضح أن إيكاردى توصل بالفعل لاتفاق مع يوفنتوس، وذلك الأمر هو سبب غضب إدارة إنتر ميلان منه وسحب شارة قيادة الفريق منه.

وشارك إيكاردى مع إنتر ميلان خلال هذا الموسم فى 28 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 أهداف.

من جانبه، كسر الأرجنتينى ماورو إيكاردى، مهاجم وهداف إنتر ميلان الإيطالى، حاجز الصمت برسالة مشفرة، للرد على الجدل المثار حول تجريده من شارة قيادة الفريق.

وعبر حسابه على موقع «إنستجرام» نشر إيكاردى اقتباسا للكاتب الأمريكى مارك توين، جاء فيه: «من الأفضل أن تغلق فمك وتبدو غبيا، أفضل من فتحه وإزالة كل الشكوك».

وارتبط إيكاردى فى الفترة الأخيرة بعدد من أندية القارة الأوروبية، على رأسها ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى ومانشستر سيتى الإنجليزى.

فيما حرصت واندا تارا، زوجة النجم الأرجنتينى ماورو إيكاردى ووكيلة أعماله، على دعم ومساندة قائد إنتر ميلان السابق، فى أزمته الحالية مع ناديه النيراتزورى. وكتبت واندا، عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام: «يجب عليك أن تعلم ما معنى أن تحلم، المعاناة والقتال والتضحية والبقاء والكفاح، وأن تبقى بعيدًا عن حب الذين لا تقع قلوبهم فى الأخطاء».

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إيفان بيريشيتش، لاعب إنتر، طلب من زميله ماورو إيكاردى أن تكف زوجته عن الحديث عنه فى وسائل الإعلام. وتم سحب شارة القيادة من إيكاردى، الأربعاء، وعلى إثرها قرر اللاعب عدم تلبية الاستدعاء للقاء رابيد فيينا بالدورى الأوروبى. وذكرت «كوريرى» أن بيريشيتش قال لإيكاردى إن ليس من حق زوجته الحديث عنه فى التلفاز وطالبه بمنعها من تكرار الأمر.

وأشارت عدة تقارير سابقة للعلاقة المتوترة بين إيكاردى وبيريشيتش، وأن من أسباب مطالبة الكرواتى بالرحيل هو شعوره بعدم المساواة مع الأرجنتينى فى الإنتر.