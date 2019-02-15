وصول جسد الى الأرجنتين.. والجنازة صباح السبت

وصلت جسد الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي السابق إلى الأراضي الأرجنتينية، تمهيدًا لدفنه في مسقط رأسه، بعد التعرف على جثته مطلع الشهر الجاري، بين حطام الطائرة التي سقطت به في بحر المانش.

وفجع رحيل سالا أوساط كرة القدم العالمية، حيث اختفت طائرة خاصة أقلته من الأراضي الفرنسية إلى ويلز فوق بحر المانش في الثاني والعشرين من يناير الماضي، بعد انتقاله إلى فريق كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وتبعًا لشبكة بي بي سي، وصل جسد سالا ‘لى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد ظهر اليوم الجمعة، وسيتم نقله إلى مدينة سانتا في مسقط رأسه، والتي تبعد مسافة 538 كيلومترا عن العاصمة الأرجنتينية.

وستقام الجنازة في السابعة صباح غد السبت، وتنطلق من نادي سان مارين دي بروجريسو، الذي بدأ فيه سالا مسيرته الكروية في مراحل البراعم والناشئين، بين عامي 1994 و2005.

وأضاف موقع "بي بي سي" أن نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي وكين شو المدير التنفيذي للنادي الويلزي سيكونا بين الحاضرين في مراسم الجنازة.