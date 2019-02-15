أخبار بايرن ميونخ اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 نوير يقود البافاري أمام أوجسبورج قبل موقعة ليفربول

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جدة - عمرو شويل يحل بايرن ميونخ ضيفا على أوجسبورج فى التاسعة والنصف مساء اليوم فى افتتاح الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى "البوندزليجا.
نوير يقود بايرن ميونخ أمام أجوسبورج
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام مضيفه أوجسبورج، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 22 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "امبولس آرينا".
ويحتل البايرن المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 45 نقطة بينما يأتى أوجسبورج فى المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.
ويقود الفريق البافارى فى لقاء اليوم الحارس مانويل نوير، والذى غاب عن المشاركة فى المباريات الأخيرة بداعى الإصابة.
ومباراة اليوم هى البروفة الأخيرة لبايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول الإنجليزى الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.
ويفتقد البايرن فى لقاء اليوم لجهود القنائى آريين روبن وكورنتين توليسو للإصابة.
وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - سولى - الابا
خط الوسط: تياجو - خاميس رودريجيز - جوريتسكا
خط الهجوم: كومان - جنابرى - ليفاندوفسكى
تشكيل بايرن ميونخ
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