الأهلي يصرف مقدم عقود الصفقات الجديدة

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جدة - عمرو شويل أنتهى مسئولو النادي الاهلي من صرف مقدمات عقود اللاعبين الجدد الذى تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وضم الأهلي سبعة لاعبين خلال يناير الماضي ، وهم : حسين الشحات ، ورمضان صبحي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد. وحرص مسئولو الاهلي على صرف مقدمات عقود اللاعبين السبعة خلال الأيام الماضية وفقاً للعقود الموقع بين النادي واللاعبين. ويلتقى الاهلى مع الانتاج الحربى غدا السبت ضمن منافسات الاسبوع الـ 22 للدورى

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