شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 هدف برشلونة على أبواب البيانكونيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل يوفنتوس ضيفا على فروسينونى في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ايكاردي يقترب من يوفنتوس الموسم المقبل



اقترب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

ويعيش ايكاردي حالة من عدم الاستقرار الفني مع فريقه بعد قرار النادي الإيطالي سحب شارة القيادة واستبعاده من لقاء رابيد ةفيينا النمساوي أمس الخميس فى ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وفجرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، عن مفاجأة بعد قيام جورجيو كيليني كابتن فريق اليوفي بمتابعة الحساب الرسمي لماورو إيكاردي مهاجم الإنتر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشددت على أن الخطوة التي أقم عليها كيليني يمكن اعتباره بمثابة إشارة على قرب انتقال ماورو إيكاردي لصفوف اليوفي في الصيف المقبل.

وألمحت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي في وقت سابق إلى احتمالية انتقال مهاجم الإنتر إلى يوفنتوس قبل أن يبقى اللاعب في إنتر ميلان.



ايكاردي

يوفنتوس يقترب من التعاقد مع هدف برشلونة



أكدت تقارير إعلامية في إيطاليا أن نادي يوفنتوس الإيطالي ينافس نظيره الإسباني برشلونة على الفوز بخدمات اللاعب الهولندي الصاعد ماتايس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية اليوم الجمعة، أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيشي صاحب الفضل الأول في انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف "السيدة العجوز"، سافر إلى هولندا خلال اليومين للتفاوض بشأن ضم دي ليخت.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن باراتيشي حضر أول أمس الأربعاء، مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تألق خلال بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس اجتمع بعد اللقاء مع أعضاء من مجلس إدارة أياكس للتفاوض بشأن ضم المدافع الهولندي الواعد (19 عاماً).

يشار إلى أن دي ليخت قام بزيارة إلى مقر نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، إذ يعد هذا النادي هو أحد الوجهات التي يفضلها اللاعب بعد الرحيل عن الدوري الهولندي، بجانب برشلونة الذي انتقل إليه أخيراً زميله في أياكس، فرينكي دي يونج.

يذكر أن مانشستر سيتي أيضًا يسعي لضم دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



دي ليخت

مستقبل اليجري مع يوفنتوس مرهونا بالحصول على دوري الأبطال



كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن يوفنتوس حدد 3 أسماء محتملة لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل في حال رحيل ماسيمليانو أليجري.

ويمتلك أليجري عقداً مع السيدة العجوز حتى عام 2020 وأكد سعادته في الاستمرار في تدريب الفريق بأكثر من مناسبة الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة "توتوسبورت"، المقربة من يوفنتوس، إن مصير أليجري قد يصبح مجهولاً في حالة الفشل بالتتويج بدوري الأبطال الموسم الجاري، وخاصة بعد الدعم القوي من إدارة النادي، والتى جاء على رأسها التعاقد مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الصيقف الماضى قادما من ريال مدريد الإسباني.