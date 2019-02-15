مدرب شبيبة الساورة يشرح سبب خسارة الأهلي أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ :

لم يخف كريم زاوي، المدير الفني لنادي شبيبة الساورة الجزائري اندهاشه لخساره الأهلي المصري أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، الثلاثاء الماضي، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورغم الخسارة، لا زال الأهلي يتصدر المجموعة بـ7 نقاط، متقدما بنقطة واحدة عن سيمبا، ونقطتين عن شبيبة الساورة، فيما تراجع فيتا كلوب للمركز الأخير بـ4 نقاط.

وقال زاوي، للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة :"خسارة الأهلي أمام سيمبا فاجأتنا، لم نكن نتوقع أن ينهزم الأهلي، لكن يبدو أن لاعبيه تأثروا بالظروف المناخية الصعبة، خاصة نسبة الرطوبة العالية التي وصلت إلى 75 بالمائة، وهو ما حدث معنا في المباراة التي خسرناها أمام نفس المنافس صفر / 3 حيث وجد اللاعبون صعوبة في التنفس بسبب الرطوبة العالية".

وأكد زاوي، الذي تمت ترقيته من مدرب مساعد إلى مدرب رئيسي بعد استقالة نبيل نغيز، أن شبيبة الساورة استحق الفوز على فيتنا كلوب 1 / صفر، الثلاثاء الماضي، أيضا، وأن الفريق يتطلع للفوز على ضيفه سيمبا، في المباراة التي تجمعهما يوم 9 مارس المقبل، ضمن الجولة الخامسة، حتى يحافظ على حظوظه كاملة في بلوغ دور الثمانية للبطولة.

ويحل شبيبة الساورة ضيفا على الأهلي المصري يوم 16 مارس، في ختام دور المجموعات.

وأوضح زاوي، أنه يحظى بالثقة الكاملة لمسؤولي شبيبة الساورة، وأنه يعمل في أجواء مريحة ودون ضغوطات.