الوحدة يسقط بهدف أمام الشباب بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هُزم فريق الوحدة، تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، بهدف نظيف أمام نظيره الشباب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري السعودي.

وجاء هدف الشاب في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع بالشوط الأول بركلة جزاء سددها لويز أنطونيو في الزاوية التي توجه لها محمد عواد، الحارس المصري المحترف في صفوف الوحدة ولكنها لم يتمكن من التصدي لها.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الوحدة عند النقطة 31 في المركز السادس بجدول الدوري السعودي، بينما رفع الشباب رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث.