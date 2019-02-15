رئيس الزمالك يطالب اللاعبين بالتأهل في الكونفيدرالية وحسم الدوري أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

طالب رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق بالفوز في كافة مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية من أجل التأهل إلى ربع نهائي البطولة، كما أكد على أن الفوز أمام الأهلي في مباراتي الدوري سيحسم لقب الدوري لصالح الفريق.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق اليوم الجمعة على هامش المران، حيث أكد أنه حزين للتعادل في مباراة نصر حسين داي الأخيرة في الكونفيدرالية مبديًا تحفظه على أداء بعض لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس القلعة البيضاء في حديثه مع اللاعبين:"أمامكم أربع مباريات في البطولة الكونفيدرالية وإذا فزتم فيها ستتأهلون للدور التالي، وأنا أثق في قدرتكم على الفوز والتأهل."

وأشار إلى أنه لن يسمح بوجود لاعبين لا يمررون الكرة لزملائهم في المباريات وطالبهم بالتعاون من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح رئيس النادي أن الفريق يتصدر مسابقة الدوري وإذا فاز على الأهلي في مباراتي الدوري سيكون فارق النقاط 12 نقطة، وأضاف أن الزمالك قادر على الفوز بالدوري مثلما فاز به الفريق من قبل بعد توليه رئاسة النادي.