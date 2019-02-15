جروس يطالب لاعبي الزمالك بتلافي أخطاء مباراة نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عقد المدير الفني السويسري كريستيان جروس جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش مران اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري المصري.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة نصر حسين داي الجزائري الماضية في الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، من أجل تلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وطالب المدرب لاعبي الفريق بإغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز في لقاء إنبي المقبل من أجل تحقيق الفوز، لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري في ظل المنافسة القوية.

وفي سياق متصل، وجه إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة رسالة للاعبي الزمالك، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور من الكونفيدرالية.

وأضاف في حديثه للاعبين: "أنتم قادرون على الفوز في المباريات المقبلة، ويجب التركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الملعب، وتحقيق الفوز أمام إنبي".

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس بعد التعادل مع بطل الجزائر.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي إنبي في المرتبة الـ15 بالجدول وفي جعبته 21 نقطة من 21 لقاء.