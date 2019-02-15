زمالك 2004 يهزم بولاق برباعية نظيفة فى دوري منطقة الجيزة

فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 كتب - مصطفى جويلي: فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي فريق بولاق الدكرور برباعية نظيفة، وذلك في الجولة الثالثة، ضمن فعاليات دوري منطقة الجيزة. أحرز أهداف الزمالك كل من: عبدالرحمن هشام وعبدالرحمن عاطف دوري منطقة الجيزة. أحرز أهداف الزمالك كل من: عبدالرحمن هشام وعبدالرحمن عاطف، ومحمد أسعد وعبدالرحمن عربي . ويقود زمالك 2004 مدحت مكي مديرا فنيا، ويعاونه أسامة فاروف مدربا عاما، وأحمد شوقي حسين مدربا ، وخالد عمران إداريا.

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