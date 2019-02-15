تعرف على موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة دبي للناشئين والقنوات الناقلة

فريق الاهلي تحت 14 عاماً

كتب – محمد اللاهوني

يلتقي فريق الأهلي نظيره برشلونة الإسباني في دور الستة عشر ببطولة دبي الدولية تحت 14 عاماً في الإمارات.

وتقام المباراة في الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة مع نظيره برشلونة الإسباني.

وتنقل قناتا الأهلي وبرشلونة مواجهة براعم الأهلي وبرشلونة اليوم مباشرة حيث تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الإمارات.

وكان فريق براعم كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 قد نجح في الصعود إلي دور الـ

16 بالبطولة بعد خوضه 3 مباريات أمام الوحدة الإماراتي وسيلتا فيجو وليفانتي الإسبانيين.وأكد المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس ورئيس البعثة بأداء اللاعبين ونجاحهم في الصعود إلى دور الـ 16 بالبطولة موجهاً الدعوة للجالية المصرية بالحضور اليوم لمتابعة المباراة ومؤازرة براعم الأهلي في مواجهة برشلونة المهمة.ويترأس البعثة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلسإدارة النادي، وتضم البعثة كلا من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وجمال السيد المدير الفني للفريق، والدكتور أشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداري الفريق، واللاعبون كامل محمد (حارس مرمى) – فتحي مصطفى فتحي (حارس مرمى) – مازن أحمد محمد – أكرم عبد العاطي – يوسف محمد علي – أيمن محمود قطب – ياسين أحمد محمد – محمد أحمد سعد – مصطفى أشرف محمود – عمر زكريا إسماعيل – عمر سيد معوض – محمد صلاح حماد – محمد شريف سمير – عمر أحمد علي.