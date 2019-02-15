تعرف على موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة دبي للناشئين والقنوات الناقلة

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يلتقي فريق الأهلي نظيره برشلونة الإسباني في دور الستة عشر ببطولة دبي الدولية تحت 14 عاماً في الإمارات.
وتقام المباراة في الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة مع نظيره برشلونة الإسباني.
وتنقل قناتا الأهلي وبرشلونة مواجهة براعم الأهلي وبرشلونة اليوم مباشرة حيث تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الإمارات.
وكان فريق براعم كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 قد نجح في الصعود إلي دور الـ
وأكد المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس ورئيس البعثة بأداء اللاعبين ونجاحهم في الصعود إلى دور الـ 16 بالبطولة موجهاً الدعوة للجالية المصرية بالحضور اليوم لمتابعة المباراة ومؤازرة براعم الأهلي في مواجهة برشلونة المهمة.
ويترأس البعثة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس
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