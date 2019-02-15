شاهد.. مباراة الشباب ضد الوحدة بالدوري السعودي

أحمد حسام ميدو تقد بوابة الوفد بث مباشر لمباراة نادي الوحدة لمواجهة الشباب الذي يلعب في صفوفه الحارس المصري محمد عواد والقيادة الفنية لأحمد حسام "ميدو"، على ملعب فيصل بن فهد ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بن سلمان للمحترفين. تنطلق المباراة الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. ويسعى فريق الوحدة بقيادة ميدو لمواصلة السير الصحيح مع فريقه بعد الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية وإقصاء أهلي جدة من كأس الملك بدور ربع النهائي بركلات ترجيحية. وكان فريق الشباب قد تعثر أمام الفتح في الجولة الماضية وخسر بهدف متأخر بينما الوحدة يلعب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف. شاهد..

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